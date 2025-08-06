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رياضة

اتحاد الكرة يغلق اليوم باب القيد للانتقالات الصيفية

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

اتحاد الكرة، تغلق إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء 6 أغسطس، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026. 

وبحلول الساعة الثانية عشر منتصف ليل الخميس 7 أغسطس، سيغلق باب القيد للانتقالات الصيفية، ولن يكون بإمكان أي ناد قيد لاعبين جدد في قائمته للموسم الجديد.

 

موعد غلق باب القيد للانتقالات الصيفية 

وانطلقت فترة القيد الصيفي في الثاني من يونيو الماضي، وتستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء 6 أغسطس الجاري 2025، وتعتبر هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

موعد فترة القيد الثانية

فيما تنطلق فترة القيد الثانية للموسم الكروي الجديد (الانتقالات الشتوية) في الأول من يناير المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من شهر فبراير 2026.

 

موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وتنطلق الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس الجاري، حيث تجمع أولى مباريات الدوري الممتاز فريق بيراميدز أمام وادي دجلة، وتنطلق في الخامسة مساء على ملعب استاد السلام، وهو ملعب وادي دجلة العائد لمسابقة الدوري الممتاز بعد غياب.

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