جامعة ستانفورد الأمريكية تسرح أكثر من 360 موظفا بسبب سياسات ترامب

قالت جامعة ستانفورد الأمريكية إنها سرحت أكثر من 360 موظفا، عازية ذلك إلى قيود على الميزانية ناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالتمويل الاتحادي.

وكانت إدارة ترامب قد هددت بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وسط الحرب التي تشنها إسرائيل، حليفة واشنطن، في غزة، إضافة إلى المبادرات المناخية وبرامج التنوع والمساواة والشمول.



وقال متحدث باسم الجامعة في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس الثلاثاء ردا على تقارير إعلامية حول تسريح الموظفين «ستانفورد بصدد إجراء تخفيضات في الميزانية».

وأضاف «في الأسبوع الماضي، أجرى عدد من الكليات والوحدات تخفيضات في القوى العاملة. وفي المجموع، تم تسريح 363 موظفا».

وقالت جامعة كاليفورنيا في يونيو إنها خفضت ميزانية الأموال العامة للعام المقبل بواقع 140 مليون دولار بسبب «بيئة مالية صعبة تشكل جزء كبير منها بفعل التغييرات في السياسة الاتحادية التي تؤثر على التعليم العالي».



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