الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جامعة ستانفورد الأمريكية تسرح أكثر من 360 موظفا بسبب سياسات ترامب

جامعة ستانفورد الأمريكية
جامعة ستانفورد الأمريكية

قالت جامعة ستانفورد الأمريكية إنها سرحت أكثر من 360 موظفا، عازية ذلك إلى قيود على الميزانية ناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب الخاصة بالتمويل الاتحادي.

وكانت إدارة ترامب قد هددت بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وسط الحرب التي تشنها إسرائيل، حليفة واشنطن، في غزة، إضافة إلى المبادرات المناخية وبرامج التنوع والمساواة والشمول.
 

وقال متحدث باسم الجامعة في بيان عبر البريد الإلكتروني أمس الثلاثاء ردا على تقارير إعلامية حول تسريح الموظفين «ستانفورد بصدد إجراء تخفيضات في الميزانية».

وأضاف «في الأسبوع الماضي، أجرى عدد من الكليات والوحدات تخفيضات في القوى العاملة. وفي المجموع، تم تسريح 363 موظفا».

وقالت جامعة كاليفورنيا في يونيو إنها خفضت ميزانية الأموال العامة للعام المقبل بواقع 140 مليون دولار بسبب «بيئة مالية صعبة تشكل جزء كبير منها بفعل التغييرات في السياسة الاتحادية التي تؤثر على التعليم العالي».
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة ستانفورد الامريكية دونالد ترامب التمويل الاتحادي الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إسرائيل غزة جامعة كاليفورنيا

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة ظهور ضابطي شرطة بفيديو إباحي

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير في 5 أصناف منها البوري والبلطي وقفزة بالمكرونة والجمبري

استعدوا، الأرصاد تعلن عودة الموجة الحارة، وتحذر من أمطار صيفية بالقاهرة ورمال وأتربة بالصعيد

حتى لا يكون مصيرك الشارع، 3 التزامات على المستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

سعر الفاكهة اليوم الأربعاء، ارتفاع البرقوق المستورد 20 جنيها والبطيخ يواصل التحدي

تعرف على مدة العمل بقيمة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم

فضله على ابنه، ترامب يختار خليفته لترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة 2028

من حق الكبير يتدلع، ميسي يدرج بندا "استثنائيا" في عقده الجديد مع إنتر ميامي

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 6 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 6 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads