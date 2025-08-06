الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

شملت مدير مكتبه، كريم بدوي يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات قطاع البترول

كريم بدوي وزير البترول،
كريم بدوي وزير البترول، فيتو
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أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات قطاع البترول والثروة المعدنية.

وشملت الحركة كل من تعيين محمود عبد الحميد رئيسًا لشركة إيجاس بدلًا من المهندس يس محمد محمد الذي تم تعيينه وكيل أول الوزارة للسلامة والصحة المهنية.

وتعيين معتز عاطف رئيس لشركة خالدة للبترول وتعيين عبير الشربيني للمكتب الفني ومحمد داود مدير عام للإعلام.

 وشملت حركة التعيينات أيضًا عمر أشرف مديرًا لمكتب الوزير والمهندس سعيد عبد المنعم رئيسًا لشركة ثروة للبترول ومحمد المليجي رئيسًا للحمرا أويل.

إضافة  إلى  تعيين  محروس عميش رئيسًا لشركة جمسة  للبترول وسامي الشحات رئيسًا لشركة مجاويش للبترول وطارق عبد الفتاح  رئيس شركة جنوب أبو زنيمة وأخيرًا تعيين هاني توفيق حسين رئيس لشركة بتروسيف.

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