من حق الكبير يتدلع، ميسي يدرج بندا "استثنائيا" في عقده الجديد مع إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية عن تطور مفاجئ في مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث تشير الأنباء إلى أنه لا يخطط للاعتزال قريبًا.



ووفقا لإذاعة "راديو كتالونيا" والصحفي تشافي كامبوس، يستعد ميسي لتجديد عقده مع نادي إنتر ميامي لثلاث سنوات إضافية، مما سيبقيه في النادي الأمريكي حتى عام 2028.

هذا التجديد يعني أن اللاعب، الذي يبلغ من العمر 37 عاما، من المرجح أن يشارك في كأس العالم 2026 مع منتخب الأرجنتين، وبعدها قد يفكر في الاعتزال.

وأوضح التقرير أن العقد الجديد سيمنح ميسي حرية إنهاء ارتباطه بالفريق الأمريكي بنهاية كل موسم، على سبيل المثال، إذا رغب النجم الأرجنتيني في الاعتزال بعد كأس العالم 2026، فسيكون قادرا على تفعيل بند إنهاء عقده مبكرًا.

من جانبه، يحتفظ إنتر ميامي بحقه في إنهاء العقد بعد عامين، وفي حال عدم تفعيل أي من الطرفين لبند فسخ العقد، سيبقى ميسي مع النادي الأمريكي حتى منتصف عام 2028، حين يبلغ من العمر 41 عاما.

وعلى الرغم من تلقيه عروضًا مغرية من أندية في الدوري السعودي للمحترفين، تشير التقارير إلى أن ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، يفضل إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة، حيث يشعر "وكأنه في بيته" مع إنتر ميامي.

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