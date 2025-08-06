ترامب: قرار احتلال غزة يعود إلى إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه لا يمكنه التصريح بأي شيء يتعلق باحتمالية احتلال غزة، مشددًا على أن الأمر يعود لإسرائيل وحدها.

ترامب: سكان غزة لا يحصلون على ما يكفى من الغذاء

وأضاف “ترامب”: "سكان غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، وسنسعى بالتعاون مع عدد من الدول العربية لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة".

ترامب يكشف موقفه بشأن روسيا

وأشار ترامب إلى انعقاد اجتماع مهم في العاصمة الروسية موسكو غدًا، بمشاركة المبعوث الخاص ويتكوف، لاتخاذ قرار بشأن الموقف الأمريكي من العلاقات مع روسيا، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الدول المستوردة للطاقة الروسية.

وقال: "سوف أتخذ قرارًا بشأن العقوبات المفروضة على الدول التي تشتري الطاقة من روسيا بعد هذا الاجتماع".

ترامب: منزعج من مقطع مصور لرهينة إسرائيلية

وأبدى ترامب انزعاجه من مقطع مصور لأحد الرهائن الإسرائيليين، واصفًا إياه بـ"المروع"، وأكد أن ما يقوم به حاليًّا يهدف إلى "إيقاف الحروب في العالم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.