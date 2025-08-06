الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

ترامب: قرار احتلال غزة يعود إلى إسرائيل

الرئيس الأمريكي ترامب،
الرئيس الأمريكي ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه لا يمكنه التصريح بأي شيء يتعلق باحتمالية احتلال غزة، مشددًا على أن الأمر يعود لإسرائيل وحدها.

 

ترامب: سكان غزة لا يحصلون على ما يكفى من الغذاء

 وأضاف “ترامب”: "سكان غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، وسنسعى بالتعاون مع عدد من الدول العربية لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة".

 

ترامب يكشف موقفه بشأن روسيا

وأشار ترامب إلى انعقاد اجتماع مهم في العاصمة الروسية موسكو غدًا، بمشاركة المبعوث الخاص ويتكوف، لاتخاذ قرار بشأن الموقف الأمريكي من العلاقات مع روسيا، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الدول المستوردة للطاقة الروسية. 

وقال: "سوف أتخذ قرارًا بشأن العقوبات المفروضة على الدول التي تشتري الطاقة من روسيا بعد هذا الاجتماع".

 

ترامب: منزعج من مقطع مصور لرهينة إسرائيلية

وأبدى ترامب انزعاجه من مقطع مصور لأحد الرهائن الإسرائيليين، واصفًا إياه بـ"المروع"، وأكد أن ما يقوم به حاليًّا يهدف إلى "إيقاف الحروب في العالم".

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