مصدر أمني يكشف حقيقة ظهور ضابطي شرطة بفيديو إباحي

نفى مصدر أمني صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن صور لشخصين بشكل إباحي والإدعاء بكونها لضابطي شرطة.



وأكد المصدر أن ذلك الفيديو مفبرك، وعدم وجود ضباط شرطة من العاملين بوزارة الداخلية بالأسماء المشار إليها.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب المختلقة لمحاولة إثارة البلبلة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصري، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مفبركي ومروجي ذلك المقطع.

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