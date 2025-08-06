زينه باسمه وعلم مصر، محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد (صور)

بطريقة رائعة، استعرض محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حذاءه الجديد عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد صلاح صورة لحذائه الجديد الذي خطف الأنظار بين متابعيه وجماهير ليفربول بسبب تصميمه الرائع.

ويظهر من صورة الحذاء الجديد أن الفرعون المصري طبع اسمه على الحذاء وأيضًا طبع علم مصر وهو ما نال تفاعلًا كبيرًا من متابعي صلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ويستعد محمد صلاح لخوض موسمه الجديد مع ليفربول الذي ينطلق بمواجهة مرتقبة ضد كريستال بالاس يوم الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية على ملعب "ويمبلي".



ويفتتح ليفربول حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي يوم 15 أغسطس الجاري ضد بورنموث في مواجهة أخرى مثيرة.

وتألق صلاح في مباراة أتلتيك بلباو الإسباني الودية وسجل أول أهدافه مع ليفربول خلال مرحلة الإعداد للموسم الجديد.



وكان صلاح أثار جدلًا واسعًا في الأيام الماضية بعد ظهوره رفقة لاعبي ليفربول في زيارة لمعبد "إيكوين" للبوذيين على هامش رحلة الريدز إلى اليابان وهو ما فجر الانتقادات في وجه النجم المصري من جانب جماهيره وخاصة في مصر بسبب مخالفته التقاليد الدينية.

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