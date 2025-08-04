أخبار الحوادث اليوم: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط.. تغريم السقا 200 جنيه بواقعة الاعتداء على مها الصغير.. حبس ليلى الشبح ومحمد عبد العاطي على ذمة التحقيقات
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
وزير الداخلية يقرر إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إبعاد روسى الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام .
فيديو وثق الواقعة، ضبط قائد ميكروباص خالف الاتجاه واعتدى على مواطن بالسلام
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة ويتعدى بالسب على أحد المواطنين عقب معاتبته.
الأمن يفحص فيديو لترويج المخدرات واستعراض البلطجة في حدائق القبة
تقوم أجهزة وزارة الداخلية حاليًا بفحص مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بترويج المواد المخدرة، واستعراض مظاهر البلطجة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.
وزير الداخلية خلال إدلائه بصوته في انتخابات الشيوخ: استنفار أمني شامل لتأمين العملية الانتخابية
أدلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر لجنته الانتخابية، مؤكدًا جاهزية أجهزة الوزارة لتأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها.
مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.
حبس التيك توكر محمد عبد العاطي 4 أيام بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس صانع المحتوى المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد عبد العاطي، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة.
تغريم أحمد السقا 200 جنيه في واقعة الاعتداء على مها الصغير
غرمت النيابة العامة فى الشيخ زايد، الفنان أحمد السقا مبلغ 200 جنيه، في اتهام طليقته الإعلامية مها الصغير له بالاعتداء عليها داخل كومباوند شهير فى أكتوبر.
ترحيل البلوجر شاكر ومدير أعماله إلى قسم التجمع عقب إجراء تحليل المخدرات
رحلت قوات الأمن البلوجر شاكر ومدير أعماله بعد الانتهاء من إجراء تحليل مخدرات لهما بمصلحة الطب الشرعي في زينهم إلى قسم شرطة التجمع، وتم إيداعهما الحجز لحين عرضهما على قاضي التجديد في الموعد المحدد عقب ضبطهما لنشرهما محتوى يسيء للقيم الأسرية وحيازتهما مواد مخدرة وسلاحا ناريا.
حبس "ليلى الشبح" 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
قررت النيابة العامة حبس البلوجر والمنتجة ليلى محمد المعروفة باسم "ليلى الشبح"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء، ومخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية.
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