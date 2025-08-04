الأمن يفحص فيديو لترويج المخدرات واستعراض البلطجة في حدائق القبة

تقوم أجهزة وزارة الداخلية حاليًا بفحص مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بترويج المواد المخدرة، واستعراض مظاهر البلطجة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

ويجري حاليًا فحص الفيديو وتفريغه لتحديد هوية المتهمين المشاركين في المقطع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد مصدر أمنى أن وزارة الداخلية تواصل رصد ومتابعة مثل تلك الوقائع بكل حسم، في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم المخدرات وفرض السيطرة والترويع.



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