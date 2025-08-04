لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط، فيتو

وردت معلومات مؤكدة لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، حول قيام أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، بالإعداد لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الإتجار، فضلًا عن حيازته أسلحة نارية بدون ترخيص بمحافظة أسيوط.

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة بأسيوط

وبعد استصدار إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات، تم مداهمة مكان المتهم بدائرة مركز شرطة أبنوب بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، إلا أنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فتم التعامل معه، ما أسفر عن مصرعه.

وعُثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 19 كيلو جراما من "الحشيش والأيس"، بالإضافة إلى بندقية آلية، وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتى ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم لكافة صور الجريمة، خصوصًا الجرائم المرتبطة بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة السلاح.

جاء ذلك في إطار الضربات الاستباقية التى توجهها وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جلب وترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

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