الإثنين 04 أغسطس 2025
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حوادث

ترحيل البلوجر شاكر ومدير أعماله إلى قسم التجمع عقب إجراء تحليل المخدرات

البلوجر شاكر
البلوجر شاكر

 رحلت قوات الأمن  البلوجر شاكر ومدير أعماله بعد الانتهاء من إجراء تحليل مخدرات لهما بمصلحة الطب الشرعي في زينهم إلى قسم شرطة التجمع، وتم إيداعهما الحجز لحين عرضهما على قاضي التجديد في الموعد المحدد عقب ضبطهما لنشرهما محتوى يسيء للقيم الأسرية وحيازتهما مواد مخدرة وسلاحا ناريا. 


تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله  

 وذكر بيان أمني أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للمحتوى المخالف للقيم والمبادئ المجتمعية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع المحتوى المعروف باسم "البلوجر شاكر" ومدير أعماله، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تفيد بقيام الأول بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اعتداءً على القيم الأسرية وإساءة استخدام منصات التواصل.


وعقب تقنين الإجراءات، لاحقت قوات الشرطة المتهمين وضبطتهما بمحافظة القاهرة، حيث عُثر بحوزة صانع المحتوى على سلاح ناري غير مرخص، كما تم ضبط كمية من مخدري الحشيش والأيس بحوزته ومدير أعماله.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، واعترفا بتصوير ونشر المحتوى محل البلاغات بغرض رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد وضبط أي ممارسات إلكترونية تمس القيم والأخلاق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبيها.

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