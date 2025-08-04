ضبط 148 ألف مخالفة مرورية و205 حالات تعاطى مخدرات بين السائقين

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها اليومية بكافة المحاور والطرق على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث على الطرق.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 148151 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص، وفحص 2574 سائقا، وتبين تعاطي 205 حالات مواد مخدرة أثناء القيادة.

كما واصلت الحملات الانضباطية والمرورية على الطريق الدائري الإقليمي ومناطق الأعمال الجارية به، وأسفرت الجهود عن:

ضبط 1199 مخالفة مرورية متنوعة تشمل: تحميل ركاب، عدم استيفاء شروط التراخيص، عيوب بالأمن والمتانة، وفحص 202 سائق، وتبين إيجابية 12 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 20 محكومًا عليهم بإجمالي 32 حكما، والتحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

استمرار الحملات المرورية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، تنفيذ توجيهات القيادة الأمنية بشأن ضبط الحالة المرورية والتعامل الحاسم مع المخالفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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