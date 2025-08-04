الإثنين 04 أغسطس 2025
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حوادث

حبس "ليلى الشبح" 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

ليلى الشبح
ليلى الشبح

قررت  النيابة العامة  حبس البلوجر والمنتجة ليلى محمد المعروفة باسم "ليلى الشبح"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء، ومخالفة للآداب العامة والقيم المجتمعية.

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وجاء القرار بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، عقب رصد مقاطع مصوّرة أثارت جدلًا واسعًا، لما تحمله من إيحاءات لفظية ومرئية تتنافى مع القيم الأخلاقية، وتعدّ انتهاكًا واضحًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتُعد "ليلى الشبح" إحدى صانعات المحتوى المثيرات للجدل على مواقع التواصل، حيث تحوّلت في السنوات الأخيرة من منتجة إعلامية إلى شخصية ترند دائم على منصات مثل تيك توك وفيسبوك، واشتهرت بتصريحاتها الجريئة وظهورها المتكرر في المناسبات الفنية والاجتماعية.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى التي تواجه فيها "ليلى الشبح" ملاحقات قانونية؛ فقد تمّت إحالتها في وقت سابق إلى المحكمة الاقتصادية، بناءً على بلاغ تقدم به المحاميان، اتهماها فيه بـ"قذف الفنانة هند عاكف علنًا" خلال عزاء الموسيقار حلمي بكر، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر عبارات من شأنها الإضرار بسمعة الآخرين. وتم تحديد جلسة لمحاكمتها في 26 مايو 2025.

وتواصل جهات التحقيق فحص المقاطع والمحتوى الذي تم تداوله، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وسط مطالبات واسعة بتشديد الرقابة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت.

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