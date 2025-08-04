وزير الداخلية خلال إدلائه بصوته في انتخابات الشيوخ: استنفار أمني شامل لتأمين العملية الانتخابية

أدلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر لجنته الانتخابية، مؤكدًا جاهزية أجهزة الوزارة لتأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها.

وشدد الوزير على أن جميع قطاعات وزارة الداخلية في حالة استنفار أمني كامل، بهدف تأمين المواطنين وتوفير المناخ الملائم لسير العملية الانتخابية بشكل حضاري يُعبر عن صورة الدولة المصرية.

وأوضح وزير الداخلية، أن الأوضاع الأمنية مستقرة في مختلف المحافظات، وأن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وهادئ، بما يضمن تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم وسط أجواء آمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.