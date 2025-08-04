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حوادث

وزير الداخلية خلال إدلائه بصوته في انتخابات الشيوخ: استنفار أمني شامل لتأمين العملية الانتخابية

وزير الداخلية يُدلي
وزير الداخلية يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

أدلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس، بصوته في  انتخابات مجلس الشيوخ بمقر لجنته الانتخابية، مؤكدًا جاهزية أجهزة الوزارة لتأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها.

وشدد الوزير على أن جميع قطاعات وزارة الداخلية في حالة استنفار أمني كامل، بهدف تأمين المواطنين وتوفير المناخ الملائم لسير العملية الانتخابية بشكل حضاري يُعبر عن صورة الدولة المصرية.

وأوضح وزير الداخلية، أن الأوضاع الأمنية مستقرة في مختلف المحافظات، وأن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وهادئ، بما يضمن تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم وسط أجواء آمنة.

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