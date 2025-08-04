الإثنين 04 أغسطس 2025
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حوادث

وزير الداخلية يقرر إبعاد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

الجوازات
الجوازات

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إبعاد روسى الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام .

وزارة الداخلية قـرار رقم 1114 لسنة 2025
 

وتضمن نص القرار ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1114 لسنة 2025 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 15/6/2025 بشأن طلب إبعاد روسى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ قـــــرر  يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام  ELDAR KURIAN (روسى الجنسية - مواليد 20/12/1992).

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وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك. 

كما أصدر وزير الداخلية، قرارًا بإبعاد عبدالرحمن بدر الدين عبدالرحمن (سوداني الجنسية – مواليد 25 سبتمبر 2003)، وأبوقاسم عثمان محمد الحسن (سوداني الجنسية – مواليد 16 نوفمبر 1958) خارج البلاد  لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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