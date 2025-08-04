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حوادث

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات للبلوجر شاكر ومدير أعماله

البلوجر شاكر، فيتو
البلوجر شاكر، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإجراء تحليل مخدرات للبلوجر شاكر ومدير أعماله عقب ضبطهما لنشرهما محتوى يسيء للقيم الأسرية وحيازتهما مواد مخدرة وسلاحا ناريا.
كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله  

وذكر بيان أمني أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للمحتوى المخالف للقيم والمبادئ المجتمعية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع المحتوى المعروف باسم "البلوجر شاكر" ومدير أعماله، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تفيد بقيام المذكور بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اعتداءً على القيم الأسرية وإساءة استخدام منصات التواصل.


وعقب تقنين الإجراءات، لاحقت قوات الشرطة المتهمين وضبطتهما بمحافظة القاهرة، حيث عُثر بحوزة صانع المحتوى على سلاح ناري غير مرخص، كما تم ضبط كمية من مخدري الحشيش والأيس بحوزته ومدير أعماله.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، واعترفا بتصوير ونشر المحتوى محل البلاغات بغرض رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد وضبط أي ممارسات إلكترونية تمس القيم والأخلاق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبيها

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