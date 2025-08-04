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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى لنشره مقاطع خادشة للحياء

ضبط صانع محتوى محمد
ضبط صانع محتوى محمد عبد العاطى

كشفت  وزارة الداخلية ، تفاصيل القبض على صانع المحتوى محمد عبد العاطى لنشره مقاطع خادشة للحياء  عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان أمنى أن  الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أحد صناع المحتوى، على خلفية بلاغات متعددة وردت بشأن نشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وإيحاءات غير لائقة، تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتشكل إساءة لاستخدام منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة. وبمواجهته، أقر بقيامه بنشر تلك المقاطع بهدف جذب نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح مادية من خلال التفاعل على صفحاته الإلكترونية.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

جاء ذلك  في إطار التصدي للمحتوى الضار الذي يخالف القوانين والضوابط الأخلاقية المعمول بها.

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