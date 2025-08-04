انتخابات مجلس الشيوخ 2025، انتشار أمني مكثف بمحيط لجان الاقتراع

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين انتشارًا أمنيًا واسعًا بمحيط لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية؛ في إطار خطة وزارة الداخلية لتأمين سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وجاءت عمليات الانتشار تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الإجراءات الأمنية لتأمين المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومستقرة.

وانتشرت الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة بمحيط اللجان، بالإضافة إلى نقاط التفتيش والتمركزات في الشوارع الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مواقع الاقتراع. كما تم الدفع بقوات إضافية من الأمن المركزي والبحث الجنائي والحماية المدنية وخبراء المفرقعات لتمشيط المناطق بشكل دوري والتعامل الفوري مع أي موقف طارئ.

وأكدت مصادر أمنية أن كافة الأجهزة المعنية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تحركات مشبوهة أو محاولات للإخلال بالنظام العام، مشددة على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، وأن أجهزة الأمن لن تتهاون مع أي خروج عن القانون.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية الموقف الأمني لحظة بلحظة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أية مستجدات.

يأتي ذلك في ظل حرص الدولة على خروج الانتخابات بشكل حضاري يعكس إرادة الناخبين، وسط إجراءات احترازية مشددة لضمان السلامة الصحية للمواطنين داخل اللجان.

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