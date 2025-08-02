أخبار الفن اليوم: راغب علامة يتصالح مع مصطفى كامل.. شيرين عبد الوهاب تحصل على حكم جديد ضد روتانا.. ومحمد رمضان يروج لفيلمه الجديد

شهدت الساحة الفنية، اليوم السبت، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تصالح الفنان اللبناني راغب علامة مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل.

وجات أهم الأخبار كالتالي:

كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن تفاصيل اتصال هاتفي جمعه بنقيب الموسيقيين مصطفى كامل.

روج الفنان محمد رمضان لفيلمه الجديد “أسد” والذي يطرح قريبا في دور العرض السينمائي.

وافقت محكمة النقض العليا اليوم السبت على طلب الفنانة شيرين عبد الوهاب برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض مع إلزام شركة روتانا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

شهد جمهور الفنان السعودي رابح صقر لحظات من القلق والارتباك، مساء الخميس الماضي، بعدما اضطر النجم الشهير الانسحاب المفاجئ من حفله على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، بسبب وعكة صحية طارئة.

يستضيف مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء غد الأحد، العرض المسرحي "سينما 30"، آخر عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، المشاركة ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

أكد المطرب محمد حماقي أن مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن من المهرجانات التي يحبها بشدة ويحرص على التواجد فيها، قائلا: "باحب أغني على مسرحها ورجعت من جديد أغني عليه، ويمكن ماكانش فيه تحضيرات زيادة، لكن حرصت على تقديم أغاني ما غنيتهاش قبل كده هنا، خصوصا اللي نزلت بعد 2014".



استقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء أمس الأحد، أولى ليالي العرض المسرحي "أول من رأى الشمس"، وذلك ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثامنة عشرة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

قال الفنان عزت زين إن مشاركته في مسلسل "فهد البطل" بطولة النجم أحمد العوضي كانت من التجارب المؤثرة في مسيرته الفنية، حيث جسد دور والد شخصية "فهد" التي قدمها "العوضي".



تصدر ألبوم الفنان تامر حسني "لينا ميعاد" قائمة الأكثر استماعًا على منصة أنغامي في مصر والوطن العربي، إذ جاءت أغنية "حبك لو غلطة" في المركز الأول داخل مصر وعلى مستوى الوطن العربي عبر تطبيق "أنغامي"، فيما تربعت "مستني إيه" على القمة عربيًا.





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