راغب علامة يتصالح مع مصطفى كامل: غيمة صيف وعدت

كشف الفنان اللبناني راغب علامة عن تفاصيل اتصال هاتفي جمعه بنقيب الموسيقيين مصطفى كامل.

وكتب راغب علامة في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: “جمهوري الغالي.. في اتصال تليفوني بيني وبين النقيب والفنان مصطفى كامل وبكل النوايا الطيبة كان الحديث أنه ليس في مصلحة أحد هذا الوضع.. ولا أقبل أن يكون هناك خلاف على الإطلاق ومن يتطاول على النقيب كأنه تطاول علي وعلى جمهوري شخصيًا”.

زيارة النقابة

أضاف: وأنا أتشرف بزيارة النقابة في أي وقت وأقدر النقيب كما أقدره كشاعر وملحن ومطرب.. وواجبنا هو إسعاد الجماهير وليس تفريقها بين القيل والقال وصورتنا لازم تفضل جميلة وكل الإشكاليات نعتبرها غيمة صيف وعدت بين الأخوه.. وقد كانت المكالمة بيني وبين أخي مصطفى كلها محبه وشفافيه وما يعنينا فيها ان تبقى مصر هي وجهه أساسيه لكل مبدع ودائمًا هي هوليود الشرق، وإلى جمهوري المصري الغالي وجمهوري العربي الحبيب بحبكم بحبكم بحبكم حتى ينقطع النفس.

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