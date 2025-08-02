السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"سينما 30" يختتم عروض قصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح

عرض سينما 30
عرض سينما 30

يستضيف مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء غد الأحد، العرض المسرحي "سينما 30"، آخر عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، المشاركة ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

عرض سينما 30 

العرض لفرقة البحيرة القومية، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الحداد، وتدور أحداثه في حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، حول مخرج مصري يعود من أمريكا لتصوير أول فيلم ناطق بإحدى القرى الريفية، لكنه يصطدم بواقع مرير.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح وحصد جائزة المركز الأول مناصفة في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة، ويستمر عرضه حتى بعد غد الاثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسرح السامر الهيئة العامة لقصور الثقافة المهرجان القومي للمسرح عرض سينما 30 القومي للمسرح

الأكثر قراءة

مخدرات ودولارات وهواتف، مضبوطات مع البلوجر مداهم أثناء القبض عليه (فيديو)

القبض على البلوجر مداهم

اعرف الكليات المتاحة في المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025

القبض على البلوجر علياء قمرون

جدل واسع حول قصة صادمة عن قرض حصل عليه شخص في 1985 وأعاده بعد 40 عامًا (فيديو)

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2025 لتسجيل الرغبات والاستعلام عن النتائج

أبرزهم شاكر ومنار ميكب ونعمة أم إبراهيم.. الأمن يفحص بلاغات ضد بلوجرات لبث محتويات خادشة

مدبولي يشهد افتتاح "إعمار مصر" لـ فندق Palace Beach Resort Marassi بالساحل الشمالي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم السبت 2025.8.2

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم السبت 2-8-2025 في الأسواق

أول تطبيق لمبادرة خفض الأسعار، 1700 جنيها تراجعا في الحديد اليوم السبت 2-8-2025

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعيينات مجلس الشيوخ بقرار رئيس الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى نزول الله إلى السماء الدنيا؟ يسري جبر يوضح (فيديو)

كيف نواجه الانفلات الديني والأخلاقي على “التيك توك”؟ أزهري يقدم حلًّا للأزمة

عالم أزهري يكشف آلية للتصدي لتجاوزات "التيك توكرز"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads