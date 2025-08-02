"سينما 30" يختتم عروض قصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح

يستضيف مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء غد الأحد، العرض المسرحي "سينما 30"، آخر عروض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، المشاركة ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

عرض سينما 30

العرض لفرقة البحيرة القومية، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الحداد، وتدور أحداثه في حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، حول مخرج مصري يعود من أمريكا لتصوير أول فيلم ناطق بإحدى القرى الريفية، لكنه يصطدم بواقع مرير.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح وحصد جائزة المركز الأول مناصفة في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة، ويستمر عرضه حتى بعد غد الاثنين.

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