السبت 02 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسني يتصدر المركز الأول على تطبيق أنغامي بألبوم "لينا ميعاد"

تامر حسني
تامر حسني

تصدر ألبوم الفنان تامر حسني "لينا ميعاد" قائمة الأكثر استماعًا على منصة أنغامي في مصر والوطن العربي، إذ جاءت أغنية "حبك لو غلطة" في المركز الأول داخل مصر وعلى مستوى الوطن العربي عبر تطبيق "أنغامي"، فيما تربعت "مستني إيه" على القمة عربيًا.

وتصدرت أغنية "مستني ايه" المركز الأول على "أنغامي" في عدة دول عربية، من بينها ليبيا، الكويت، السعودية.

جدير بالذكر أن الألبوم يضم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

 

وقائمة أغاني الألبوم هي، الأنوثة الطاغية، يا حب، حبك لو غلطة،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان، الذوق العالي (ديو مع محمد منير)، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي، ملكة جمال الكون.

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