محمد حماقي يكشف كواليس ألبومه الجديد: هيعجب الناس

أكد المطرب محمد حماقي أن مهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن من المهرجانات التي يحبها بشدة ويحرص على التواجد فيها، قائلا: "باحب أغني على مسرحها ورجعت من جديد أغني عليه، ويمكن ماكانش فيه تحضيرات زيادة، لكن حرصت على تقديم أغاني ما غنيتهاش قبل كده هنا، خصوصا اللي نزلت بعد 2014".

وعبر حماقي في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتين مني عبد الغني ومها بهنسي عن سعادته الشديدة بسبب تفاعل الجمهور مع أغانيه وترديده لها طوال الحفل، قائلًا: "الحمد لله الجمهور كان متفاعل والحفلة كانت جميلة واتبسطت بيها".

وأضاف أنه من مدرسة الألبوم الكامل لكونه يعطي مساحة للتعبير والتنوع ويمنح الجمهور القدرة على اكتشاف أفكار جديدة ويمكن من خلاله طرح أفكار فنية مميزة وغير تجارية وهذا الأمر لا يمكن تنفيذه خلال الأغاني السنجل.

منافسة شديدة

وتابع أن هذا الصيف شهد منافسة شديدة بعد نزول أكثر من ألبوم ناجح، معلقًا: حاسس إن الصناعة بتنتعش من جديد، وده شيء يسعد الجمهور ويغني الساحة الفنية، والألبوم الجديد بتاعي هيعجب الناس وخلاص شبه استقرينا على شكله وعدد الأغاني، وفاضل بس اللمسات النهائية.

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