بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، رابح صقر يطمئن جمهوره من الطائرة

شهد جمهور الفنان السعودي رابح صقر لحظات من القلق والارتباك، مساء الخميس الماضي، بعدما اضطر النجم الشهير الانسحاب المفاجئ من حفله على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، بسبب وعكة صحية طارئة.

وخلال أدائه للحفل، فاجأ رابح صقر جمهوره بإيقاف الغناء فجأة، وظهر في مقطع فيديو متداول عبر منصة X وهو يقول: “آسف مش هقدر أكمل.. تعبان.. شكرا”.

لكن سرعان ما حرص رابح صقر على طمأنة محبيه، حيث نشر بعد ساعات قليلة مقطع فيديو من على متن الطائرة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وقال فيه: “أهلًا حبايبي، بطمنكم.. أنا أموري بخير. خدت شوية برد على المسرح، وقبل الحفلة كنت بعاني شوية، والتكييف زوّد التعب.. كنت أتمنى أكمل معاكم الحفل، واتبسطت جدًا بحضوركم”.

وتفاعل جمهوره ومحبيه مع الفيديو بكلمات حب ودعم، مؤكدين أن سلامته هي الأهم، ومتمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى المسرح.

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