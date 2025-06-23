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ثقافة وفنون

معارك حربية تفصل محمد رمضان عن الانتهاء من تصوير فيلم أسد

فيلم أسد
فيلم أسد

مشاهد قليلة تفصل الفنان محمد رمضان عن نهاية فيلمه الجديد أسد المقرر أن يتم طرحه بموسم الصيف السينمائي.

وعلمت فيتو من أحد العاملين في العمل أن المشاهد المتبقية عبارة عن معارك حربية يخوضها محمد رمضان في الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث العمل، وبعض المشاهد الرومانسية بينه وبين بطلة العمل.

وكانت الشركة المنتجة قد حددت موعدا ليس نهائيا لعرض الفيلم هو آخر يوليو المقبل.

قصة فيلم محمد رمضان الجديد  

ويلعب محمد رمضان خلال أحداث الفيلم شخصية علي الفارسي الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280، وأحداث العمل تعود لعصر المماليك.

وتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد هذه الشخصية التاريخية، وكيف كان يتصرف الأبطال خلال ذلك العصر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج خالد دياب.

أبطال فيلم أسد 

ويشارك في بطولة فيلم أسد، محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، من تأليف وإخراج محمد دياب. 

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