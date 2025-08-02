السبت 02 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تحصل على حكم جديد ضد شركة روتانا

شيرين. فيتو
شيرين. فيتو

 وافقت محكمة النقض العليا اليوم السبت على طلب الفنانة شيرين عبد الوهاب برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض مع إلزام شركة روتانا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.


وكان المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض ومحامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد تقدم بطعن لمحكمة النقض ضد الممثل القانوني لشركة روتانا في الطعن بالنقض رقم ١١٨٣٤ لسنة ٩٥ اقتصادي المحدد لنظر  طلب وقف التنفيذ في حلقة السبت ٢ أغسطس. 

 

حكم جديد ضد شركة روتانا

وتضمنت مذكرة الدفاع التي تقدم بها محامي شيرين عبد الوهاب، إن وجيز  وقائع هذا الطعن بالنقض حسبنا تنبئ عنه أوراقه وما قدم فيها من مستندات، يتلخص في أن شركة روتانا الطاعنة كانت قد أقامت دعواها الأصلية رفم ٢١٢٧ لسنة ١٧ ق اقتصادي.

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