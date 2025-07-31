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ثقافة وفنون

5 ملايين مشاهدة لأغنية "الأنوثة الطاغية" لـ تامر حسني على يوتيوب (فيديو)

أغنية الأنوثة الطاغية،
أغنية الأنوثة الطاغية، فيتو

حققت أغنية “الأنوثة الطاغية” للنجم تامر حسني من ألبومه الجديد الذي يأتي بعنوان “لينا معاد”، 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرحها ضمن أغاني الألبوم. 

أغنية الأنوثة الطاغية 

أغنية الأنوثة الطاغية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع موسيقي سام محمد. 

وتقول كلمات الأغنية: طب حطي نفسك مكاني.. دي عيون تتقاوم دي.. طب إيه الحل قوليلي.. في أنوثتك الطاغيه دي.. الطاغيه دي.. طب حطي نفسك مكاني.. دي عيون تتقاوم دي.. طب إيه الحل قوليلي.. في أنوثتك الطاغيه دي.. الطاغيه دي.. وأنا جنبك لما ببص بعيد بتوحشيني.. أومال لو غيبتي عني كده يوم بقى يحصل إيه.. خليكي في حضني اوعي تسيبيني.. إيه الحلاوه الطاغيه دي". 

 

ألبوم تامر حسني الجديد 

وتأتي أغاني ألبوم "لينا معاد" كالتالي: "الأنوثة الطاغية، ⁠يا حب، ⁠حبك لو غلطة، ⁠خلونا نشوفكم تاني، ⁠لينا معاد، ⁠هو ده بقى، ⁠حبيبي تقلان، ⁠الذوق العالي، ⁠يلا يا كداب، ⁠واحشني يا ابن اللذينة، ⁠الاحتياج وحش، ⁠هيموت ويرجع، ⁠مستني إيه، ⁠حفلة تخرج من حياتي، ⁠ملكة جمال الكون". 

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أغنية الأنوثة الطاغية تامر حسني يوتيوب البوم تامر حسني الجديد لينا معاد

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