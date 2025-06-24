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ثقافة وفنون

ميادة الحناوي وأصالة وحماقي أبرز نجوم مهرجان جرش بالأردن

نجوم مهرجان جرش،
نجوم مهرجان جرش، فيتو

تستعد دولة الأردن، لإطلاق الدورة الـ 39 من مهرجان جرش ، المقرر أن يقام في الفترة من 23 يوليو وحتي 2 أغسطس.

حفلات مهرجان جرش 

ويستضيف المهرجان لهذا العام، عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم محمد حماقي الذي يعود للمهرجان بعد غياب 10 سنوات، وأصالة وميادة الحناوي وملحم زين وناصيف زيتون، بالإضافة إلي نداء شرارة وجوزيف عطية  ديانا كرزون.

كما يشارك أيضا الفنان عزيز مرقة ضمن فعاليات المهرجان للمرة الأولي والفنانة ميادة الحناوي أيضا 

وكان مهرجان  جرش للثقافة والفنون قد تضمن  في دورته السابقة الـ 38 عددا من الفعاليات الفنية، وتضمن أيضا فعاليات فلسطينية عديدة، ومن أبرزها عرض فرقة صول من قطاع غزة وهي الفرقة التي قاومت الموت بالغناء.

وشهدت الدورة 38 من مهرجان جرش إقامة عدد من الحفلات ومن بينهم حفل حمزة نمرة وعفاف راضي وهبة طوجي وحسين السلمان وغيرهم.

كما كرم المهرجان أيضا في دورته الماضية الفنانة عايدة فهمي والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

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مهرجان جرش حفلات مهرجان جرش الدورة ال 39 من مهرجان جرش

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