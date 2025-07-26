مقطع الفيديو الذي فجر الحرب بين طارق الشناوي ومصطفى كامل بسبب راغب علامة

يبدو أن الناقد طارق الشناوي، دخل في حرب جديدة مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بسبب واقعة منع راغب علامة الغناء في مصر.

أزمة طارق الشناوي مع نقابة المهن الموسيقية

في هذا السياق، قررت “الموسيقيين” أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد طارق الشناوي بعد تصريحاته التي انتقد فيها تصرف مصطفى كامل تجاه واقعة منع راغب علامة الغناء في مصر.

أما عن تصريحات طارق الشناوي فهو قال بحسب مقطع الفيديو: "قرار عشوائي جدًّا وما فيهوش دراسة ولا تفكير ولا حتى منطق"، مشيرًا في تصريحاته أن البيان يحمل الطابع الشعبي.

وأضاف الشناوي في مداخلة له: "صياغة القرار مش بس منع راغب من الغناء شوفو الصياغة أننا لا نقبل في بلد أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم أنه يحصل فيها مثل ما رأيناه موجها حديثه لمصطفى كامل: "أنت هنا بتصعد خلاف بين شعب وشعب لأن من حق أي حد لبناني يقول لك أنا بلد جبران خليل وفيروز ووديع الصافي والإخوة رحباني وميخائيل نعيمة".



وتابع الشناوي: “بيان الموسيقيين فقير من ناحية الحكمة والبعد السياسي علي حد قوله، مؤكدًا أنه يدل على عشوائية نقابة المهن الموسيقية والقيادة تكن سريعة في اتخاذ القرارت في بعض الأحيان”.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا إعلاميًّا بشأن تصريحات الناقد الفني طارق الشناوي بشأن أزمة المطرب راغب علامة.

وجاء في نص البيان: "تابعت نقابة المهن الموسيقية ما ورد على لسان طارق الشناوي، خلال ظهوره في برنامج "الستات" على قناة النهار، والذي وصف فيه قرارات النقابة بشأن الفنان راغب علامة بأنها "عشوائية" وخالية من الدراسة والمنطق، كما تهكم فيها على قيادة النقابة ومجلسها بعبارات مسيئة ومشينة".

وتابع البيان: "إن هذه التصريحات لا تندرج تحت النقد المهني، بل تمثل تشهيرًا وقذفًا وازدراءً علنيًّا بشخص نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، وهو ما يشكل جرائم معاقبًا عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات".

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