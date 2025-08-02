السبت 02 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

عزت زين يحكي كواليس "فهد البطل": شخصية الأب تجربة مختلفة وقريبة لقلبي

عزت زين، فيتو
عزت زين، فيتو

قال الفنان عزت زين إن مشاركته في مسلسل "فهد البطل" بطولة النجم أحمد العوضي كانت من التجارب المؤثرة في مسيرته الفنية، حيث جسد دور والد شخصية "فهد" التي قدمها "العوضي".

أضاف خلال استضافته عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني ومها بهنسي أن الشخصية كانت لرجل بسيط ومهمش، قليل الحظ، قائلًا: "راجل غلبان ربى طفلين بالتبني وفضل البقاء في الظل بعيدا عن الصراعات ومراكز النفوذ".

الشخص الحقيقي

وصرح الفنان عزت زين بأن الشخصية مستوحاة من شخص حقيقي كان يعرفه في قريته بالفيوم، يُدعى عم سلومة، وهو رجل بسيط يعمل في الأرض ويعيش بسلام داخلي، متابعًا: "لما قرأت الدور تذكرت عم سلومة فورا كان بيعيش في هدوء، وياكل عيش وجبنة في الغيط، ويسمع الرجالة في القعدة من غير ما يتكلم كتير".

وختم بقوله إن الدور أتاح له فرصة لتقديم شخصية مركبة وإنسانية، بعيدة عن الأدوار النمطية.

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فهد البطل مسلسل فهد البطل عزت زين الفنان عزت زين

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