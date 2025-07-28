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ثقافة وفنون

قصور الثقافة تقدم "أول من رأى الشمس" بالمهرجان القومي للمسرح (صور)

عرض أول من رأى الشمس،
عرض أول من رأى الشمس، فيتو

استقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء أمس الأحد، أولى ليالي العرض المسرحي "أول من رأى الشمس"، وذلك ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثامنة عشرة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

عرض أول من رأى الشمس 

العرض تجربة نوعية لفرقة قصر ثقافة روض الفرج، تأليف محمد عادل، وإخراج أحمد زكي، وقصته مستوحاة من أحداث حقيقية وقعت في مدينة بلجراد أثناء الحرب الأهلية في يوغسلافيا، حول مجموعة تختبئ في قبو لصناعة الأسلحة دون العلم بانتهاء الحرب. 

فريق مسرحية أول من رأى الشمس 

"أول من رأى الشمس" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

تمثيل: عمر حسين، إسلام سعيد، دنيا حجاب، أحمد سيف، رحمة حجاب، نور خيري، فاتيما العربي، علي سعيد، يوستينا عزت، محمد صالح، نعمة طلعت، عبد الله خالد، بسنت حسين، عبد الرحمن ممدوح، عمرو إبراهيم، يوسف السحيمي، كريم زين، عبد الرحمن فتحي، محمد رضا، زين محمد رضا، وجنة حجاب.
عازفون: بيشوي رؤوف، إسلام محمد، خالد أحمد، يوسف فرج،  وبسام أحمد.
تصحيح لغوي عمر حسين، أشعار إبراهيم محمد، ديكور وملابس عبد الله خالد، إضاءة محمد حسين، موسيقى وألحان فؤاد هارون، تعبير حركي محمد بحيري، ماكياج حبيبة أشرف، مخرج مساعد كريم محمد، ومخرج منفذ محمد عربي.

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