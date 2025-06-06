بعد نجاحه في رمضان، موعد بدء عرض مسلسل فهد البطل على قناة MBC1

بعدما نجح نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي، تعيد قناة MBC1 عرض مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي.

موعد بدء عرض مسلسل فهد البطل على قناة MBC1

وسينطلق عرض مسلسل فهد البطل يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، وسيعرض المسلسل عبر قناة MBC1 في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل فهد البطل

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

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