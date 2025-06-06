السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد نجاحه في رمضان، موعد بدء عرض مسلسل فهد البطل على قناة MBC1

احمد العوضي، فيتو
احمد العوضي، فيتو

بعدما نجح نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي، تعيد قناة MBC1 عرض مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي.

موعد بدء عرض مسلسل فهد البطل على قناة MBC1

وسينطلق عرض مسلسل فهد البطل يوم الأحد الموافق 15 يونيو الجاري، وسيعرض المسلسل عبر قناة MBC1 في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل فهد البطل 

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد العوضي أبطال مسلسل فهد البطل أحمد عبد العزيز الفنان أحمد العوضي قناة MBC مسلسل فهد البطل ميرنا نور الدين

مواد متعلقة

مدحت العدل عن أزمة إعلان "تريزيجيه": الأمر مالوش علاقة بالأهلي والزمالك

يوسف الحسيني يتصدر التريند بعد إعلانه أنه "كيميتي"، ما القصة؟

موعد عرض مسلسل الصحبة الحلوة الحلقة الأولى

أحدهم فنان كرهت الرجال بسببه وآخر وصفته بالمثقف الراقي.. 4 أزواج في حياة سيدة المسرح العربي (فيديو جراف)

الأكثر قراءة

زيزو: جمهور الزمالك خذلني وتعرضت لحملات ممنهجة لتشويه سمعتي (فيديو)

تصفيات كأس العالم، كرواتيا تكتسح جبل طارق 7-0

مانشستر يونايتد عن تقديم زيزو لاعبا في الأهلي: عملتها قبلك

ضوابط حساب استهلاك المياه والصرف وفقا للقانون الجديد

زيزو يصدم جماهير الزمالك بإجراء جديد بعد انضمامه للأهلي رسميا

الليلة، زيزو ضيف إبراهيم فايق في ظهوره الأول بعد انتقاله للأهلي

زيزو: كل اللي حصل معايا كان مخطط له من البداية من إدارة الزمالك

زيزو: إدارة الزمالك رفضت عرضا كان سيدر للنادي ملايين الدولارات

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أين وقعت قصة فداء النبي إسماعيل؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مسجد قباء وفضل الصلاة فيه والأحاديث الواردة في شأنه

ما الحكمة من الأعياد وسبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم؟

المزيد
الجريدة الرسمية