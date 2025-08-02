أخبار مصر: مفاجأة بمنزل البلوجر أم مكة، وفاة غامضة لعم أنغام، ترامب يهدد بوتين بـ"النووي"، مأساة في زفة عريس بكفر الشيخ

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

التحفظ على خزينة مغلقة ومعدات تصوير وحوامل بمنزل البلوجر أم مكة

تحفظت جهات التحقيق على خزينة مغلقة ومعدات تصوير وحوامل تصوير بمنزل البلوجر أم مكة بشبرا الخيمة للمعاينة، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليها بصحبة البلوجر أم سجدة لاتهامهما بنشر فيديوهات يتضمن ألفاظ خادشة للحياء، مع الخروج على الآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثبتت التحريات قيامهم ببث الفيديو من داخل منزل أم مكة بشبرا الخيمة.

بعد بلاغ بانبعاث رائحة كريهة، العثور على عم المطربة أنغام متوفيا داخل شقته بالجيزة

عثرت قوات أمن الجيزة على جثمان محمود علي سليمان فليفل، شقيق الفنان الراحل عماد عبد الحليم، وعم المطربة أنغام، داخل شقته بالدور الثامن بأحد العقارات بمنطقة الجيزة، بدائرة قسم شرطة الجيزة.

ردا على تهديد ترامب بالغواصات النووية، بوتين يأمر بدخول صاروخ خارق إلى الخدمة (فيديو)

ردًّا على تصريح ترامب بأنه أمر بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة تحسبًا للحرب مع روسيا، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، عن إعطائه الأمر ببدء إنتاج صواريخ “أوريشنيك” الخارقة عبر عملية التصنيع المتسلسل وتسليمها للقوات الروسية.

تنسيق الجامعات 2025، اليوم آخر فرصة لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

تنتهي خلال ساعات معدودة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، حيث يغلق موقع التنسيق الإلكتروني في السابعة من مساء اليوم السبت 2 أغسطس 2025.

بمدفع وفاير وركس، شاهد ماذا فعل عمرو دياب في حفل العلمين بعد كارثة محمد رمضان بالساحل (فيديو)

أمام 30 ألف متفرج، اختتم الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي الضخم على مسرح (U Arena) في ثالث حفلات "مهرجان العلمين" السنوي، بمفاجأة غير متوقعة لجمهوره.

سون هيونج يعلن رسميا رحيله عن توتنهام

أعلن سون هيونج-مين، قائد فريق توتنهام هوتسبير، أنه سيُنهي مسيرته التي امتدت لعشر سنوات مع النادي الإنجليزي هذا الصيف، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، فجر اليوم السبت.

فيديو الأسير دافيد يصدم الإسرائيليين والأمريكان، ماذا قال يائير لابيد ونجل ويتكوف

سادت حالة من الصدمة في إسرائيل بعد تداول فيديو للأسير أبيتار دافيد نشرته كتائب "القسام"، بدا فيه هزيلًا للغاية وفي حالة جسدية متدهورة، مع شح الغذاء في غزة جراء الحصار الإسرائيلي.

بعد استقالة عضو بارز، ترامب يحدد مصير جيروم باول رئيس للاحتياطي الاتحادي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول سيبقى “على الأرجح” في منصبه حتى مع انتقاد ترامب الحاد لسياسات البنك المركزي.

إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان بالساحل ومسؤولي الفاير وركس بعد كارثة الانفجار

أخلت نيابة العلمين ببرج العرب مسؤولي الفاير وركس المتهمين في حادث حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي، بكفالة 50 ألف جنيه، وذلك في الحفل الذي لقي فيه شاب مصرعه وأصيب 6 آخرين خلال انفجار ماكينة الهواء والألعاب النارية خلال إقامة الحفل، والذي انطلق أمس بإحدى قرى الساحل الشمالي.

زفاف إلى الجنة، عريس الحامول يلحق بـ"عروسه" ووالدتها في حادث كفر الشيخ المروع

أعلن مستشفى الحامول المركزي بكفر الشيخ، وفاة صابر محمد عبد العزيز 30 سنة، عقب إصابات لحقت به خلال حادث تصادم توك توك بسيارة ملاكي على طريق السحايت الحامول، قائدها تخطى سيارة أخرى، وكاد يصدمها، فحاول تفاديها، فاصطدم بالتوك توك، التي كانت تقل عروسًا ووالدتها فتوفيت العروس ووالدتها في الحال، ولحق بهما العريس بعد نقله لمستشفى الحامول المركزي.

كلبشت فيه ومش عايزة تسيبه، معجبة تقتحم المسرح وتحتضن تامر حسني وعازفة تتدخل لإبعادها (فيديو)

أحيا الفنان تامر حسني حفلًا في بورتو مارينا بالساحل الشمالي وشهد الحفل إقبالًا كثيفًا.

يحلم بالدوري الإنجليزي والوصول بفلسطين إلى المونديال، من هو عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد؟

نجح نادي الزمالك في حسم صفقة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

ارتفاع عدد مصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم شهير في سوهاج إلى 12 شخصا (صور)

ارتفع عدد مصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المحال المتخصصة في بيع السندوتشات السريعة بشارع ميدان الشبان المسلمين بدائرة قسم ثانٍ سوهاج إلى 12 شخصًا، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم بقسم الحروق.

مفاجأة في تقرير المعمل الجنائي بشأن حفل محمد رمضان بالساحل

كشفت نتائج فحص فريق المعمل الجنائي بالعلمين الذي تم بواقعة حادث انفجار ماكينة الهواء والألعاب النارية في حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، أنها انفجرت بدون سبب وقضاء وقدر.

قفلوا الشارع وأصابوا 13 شخصا، لحظة مشاجرة عمال كافتريات على الزبائن في سوهاج (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة وقوع المشاجرة بين عمال كافتيريا الخلاط وكافتيريا الحلويات بمنطقة حي شرق سوهاج وأسفرت عن إصابة 13 شخصًا من المواطنين بسبب قيام عمال محل الطرف الثاني بتقديم بعض المأكولات لأحد الزبائن حال جلوسه على طاولة خاصة بمحل الطرف الأول وتم ضبط طرفي المشاجرة.

الهضبة يوجه رسالة خاصة إلى عمرو مصطفى في حفله بالعلمين ومحمد لطفي يقتحم المسرح (فيديو)

في أجواء استثنائية، أشعل الفنان عمرو دياب أجواء الليلة الافتتاحية من النسخة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة بأدائه أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لاء"، التي تفاعل معها الجمهور منذ اللحظات الأولى لصعوده على المسرح.

بلومبرج: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب في وثائق قضية إبستين

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حذف اسم الرئيس دونالد ترامب وآخرين من الوثائق المتعلقة بقضية الممول جيفري إبستين المتهم بدعارة القاصرات.

سفاح ورجله مبتخيبش، شاهد أروع أهداف عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد (فيديو)

نجح جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في الحصول على توقيع عدي الدباغ مهاجم المنتخب الفلسطيني، وفريق شارلروا الفرنسي، لدعم هجوم الفارس الأبيض لمدة أربعة مواسم، تبدأ من الموسم الجديد 2024 - 2025 ويمتد حتى موسم 2027 - 2028.

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