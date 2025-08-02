ارتفاع عدد مصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم شهير في سوهاج إلى 12 شخصا (صور)

ارتفع عدد مصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل أحد المحال المتخصصة في بيع السندوتشات السريعة بشارع ميدان الشبان المسلمين بدائرة قسم ثانٍ سوهاج إلى 12 شخصًا، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم بقسم الحروق.





تلقى اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم ثانٍ سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث انفجار داخل مطعم مأكولات بمنطقة ميدان الشبان المسلمين، ووجود عدد من المصابين.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بسوهاج إلى مكان الواقعة وتبين أن الحريق نشب داخل محل مأكولات نتيجة تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، مما أدى إلى انفجارها.



وأسفر الحريق عن إصابة كل من مريم ماجد إسحاق ومحمد هاني جمال وأحمد جمال حسن وأحمد سعد أحمد وأحمد وفدي محمد ومروان عماد سيد وأحمد محمد حسانين ونادر جلال وأحمد عبد الباسط وأحمد محمد حماد كانوا موجودين بالمكان لحظة الانفجار، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، حيث تم إدخالهم قسم الحروق لتلقي الرعاية الطبية.

وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث وبيان أسبابه بدقة، وسماع أقوال المصابين فور تحسن حالتهم الصحية تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.





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