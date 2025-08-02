السبت 02 أغسطس 2025
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ثقافة وفنون

كلبشت فيه ومش عايزة تسيبه، معجبة تقتحم المسرح وتحتضن تامر حسني وعازفة تتدخل لإبعادها (فيديو)

معجبة تقتحم المسرح
معجبة تقتحم المسرح وتحتضن تامر حسني، فيتو

أحيا الفنان تامر حسني حفلًا في بورتو مارينا بالساحل الشمالي وشهد الحفل إقبالًا كثيفًا. 

 

حفل تامر حسني في بورتو مارينا 

وأثناء الحفل تعرض تامر حسني لموقف محرج حيث قامت فتاة باقتحام المسرح واحتضانه بقوة وسط محاولات من نجم الجيل لإبعادها بعد أن أوقف الحفل. 

ومع إصرار المعجبة عدم ترك المسرح والبقاء في أحضان تامر حسني تطوعت عازفة في الفرقة الموسيقية لإبعادها عن نجم الجيل لكن الفتاة ظلت تصرخ: “لا”، مما دعا تامر حسني بطلب الابتعاد عنها قائلا للفتاة “طب أنا هغني إزاي”.

وحققت أغنية “الأنوثة الطاغية” للنجم تامر حسني من ألبومه الجديد الذي يأتي بعنوان “لينا معاد”، 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وذلك منذ طرحها ضمن أغاني الألبوم

أغنية الأنوثة الطاغية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع موسيقي سام محمد. 

 

وتقول كلمات الأغنية: طب حطي نفسك مكاني.. دي عيون تتقاوم دي.. طب إيه الحل قوليلي.. في أنوثتك الطاغيه دي.. الطاغيه دي.. طب حطي نفسك مكاني.. دي عيون تتقاوم دي.. طب إيه الحل قوليلي.. في أنوثتك الطاغيه دي.. الطاغيه دي.. وأنا جنبك لما ببص بعيد بتوحشيني.. أومال لو غيبتي عني كده يوم بقى يحصل إيه.. خليكي في حضني اوعي تسيبيني.. إيه الحلاوه الطاغيه دي". 

وتأتي أغاني ألبوم "لينا معاد" كالتالي: "الأنوثة الطاغية، ⁠يا حب، ⁠حبك لو غلطة، ⁠خلونا نشوفكم تاني، ⁠لينا معاد، ⁠هو ده بقى، ⁠حبيبي تقلان، ⁠الذوق العالي، ⁠يلا يا كداب، ⁠واحشني يا ابن اللذينة، ⁠الاحتياج وحش، ⁠هيموت ويرجع، ⁠مستني إيه، ⁠حفلة تخرج من حياتي، ⁠ملكة جمال الكون". 

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حفل تامر حسني في بورتو مارينا الفنان تامر حسني تامر حسني

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