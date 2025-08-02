السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

التحفظ على خزينة مغلقة ومعدات تصوير وحوامل بمنزل البلوجر أم مكة

البلوجر أم مكة، فيتو
البلوجر أم مكة، فيتو

 أم مكة وأم سجدة، تحفظت جهات التحقيق على خزينة مغلقة ومعدات تصوير وحوامل تصوير بمنزل البلوجر أم مكة  بشبرا الخيمة للمعاينة، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليها بصحبة البلوجر أم سجدة لاتهامهما بنشر فيديوهات يتضمن ألفاظ خادشة للحياء، مع الخروج على الآداب العامة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثبتت التحريات قيامهم ببث الفيديو من داخل منزل أم مكة بشبرا الخيمة.

واصطحبت النيابة العامة بأكتوبر البلوجر أم مكة إلى منزلها بشبرا الخيمة  للمعاينة وهو محل تصوير الفيديو التي تم رصدها بوزارة الداخلية.

وتم ضبط معدات تصوير وحوامل تصوير استخدمتها المتهمة في تصوير مقاطع الفيديو التي تم بثها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي من شأنها إفساد الذوق العام والتعدي على عادات وقيم المجتمع.


كما تم التحفظ علي خزينة مغلقة بداخل منزل البلوجر أم مكة وتجري جهات التحقيق فحصها لكشف ما بداخلها موضحا بأنها تحوي مفاجآت وتجري الجهات المختصة فحصها لكشف ما بداخلها.

 

وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على أم سجدة وأم مكة بعد ورود عدد من البلاغات ضد صانعي المحتوى لنشرهما مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، مع الخروج عن الآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط المذكورتين بعد تقنين الإجراءات، حيث اعترفا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها من أجل الحصول على مشاهدات عالية وتحقيق الأرباح مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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البلوجر أم مكة مواقع التواصل الاجتماعي للنيابة العامة

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