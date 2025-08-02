قفلوا الشارع وأصابوا 13 شخصا، لحظة مشاجرة عمال كافتريات على الزبائن في سوهاج (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة وقوع المشاجرة بين عمال كافتيريا الخلاط وكافتيريا الحلويات بمنطقة حي شرق سوهاج وأسفرت عن إصابة 13 شخصًا من المواطنين بسبب قيام عمال محل الطرف الثاني بتقديم بعض المأكولات لأحد الزبائن حال جلوسه على طاولة خاصة بمحل الطرف الأول وتم ضبط طرفي المشاجرة.

كان اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج تلقى إخطارًا من قسم ثان سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بين عمال كافتيريا الخلاط للعصائر وكافتيريا للحلويات بدائرة قسم ثان سوهاج مما أدى إلى إصابة 13 شخصًا.



وتمكن ضباط مباحث قسم ثان سوهاج من إلقاء القبض على كل من طرف أول عمال كافتيريا الخلاط للعصائر وهم: “محمد ا م م” 36 عامًا - عامل بمحل الخلاط للعصائر، مقيم مركز سوهاج، “حمادة م ذ ح”، 40 عامًا - عامل بذات المحل ومقيم قسم أول سوهاج، “حماده ك ا”، 24 عامًا - عامل بذات المحل، مقيم مركز أخميم، “هشام ح ع ا”، 26 عامًا - عامل بذات المحل، مقيم قسم أول سوهاج، “أحمد ك ع ح ”، 49 عامًا - عامل بذات المحل، مقيم قسم أول سوهاج، “يوسف ا ح”، 20 عامًا -عامل بذات المحل، مقيم قسم ثان سوهاج.





و "طرف ثان” عمال كافتيريا زلابيا للحلويات وهم “محمد م ش م”، 21 عامًا - عامل بمحل للحلويات مصابًا سحجات متفرقة بالجسم،مقيم قسم أول سوهاج، ”يوسف م ع ص"، 22 عامًا - عامل بذات المحل، مقيم قسم ثان سوهاج، “زياد خ ع”، 20 عامًا - عامل بذات المحل، مقيم قسم أول سوهاج.



ونشبت مشاجرة بين الطرفين تطورت إلي التشابك بالأيدي على إثر مشادة كلامية بينهم بسبب قيام عمال محل الطرف الثاني بتقديم بعض المأكولات لأحد الزبائن حال جلوسه على طاولة خاصة بمحل الطرف الأول ثم تحولت إلى مشاجرة بالكراسيوتم ضبط طرفـي المشاجرة تبادلًا الاتهامات فيما بينهم.

بينما أصدر اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج قرار بغلق كافتيرالخلاط وكافتيريا الحلويات الذي تسبب المشاجرة في إصابة 13 شخصًا وانفجار أسطوانة بوتاجاز.

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