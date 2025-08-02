مفاجأة في تقرير المعمل الجنائي بشأن حفل محمد رمضان بالساحل

كشفت نتائج فحص فريق المعمل الجنائي بالعلمين الذي تم بواقعة حادث انفجار ماكينة الهواء والألعاب النارية في حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي، أنها انفجرت بدون سبب وقضاء وقدر.

وأوضحت النتائج أن الماكينة لم يوجد بها أي إتلاف وأنها كانت آمنة وحصل منظمو الحفل علة التصاريح التي سمحت بدخولها واعتمادها.

ويواصل فريق نيابة العلمين ببرج العرب، سماع أقوال منظمي حفل الفنان محمد رمضان، وأفراد الأمن، في قضية مصرع شاب وإصابة 6 آخرين خلال انفجار ماكينة الهواء والألعاب النارية بحفل الفنان محمد رمضان، والذي انطلق أمس بإحدى قرى الساحل الشمالي.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على محمد وزة المسؤول عن شركة الفاير ووركس المتسببة في أزمة حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي.

وقال رمضان: في منشور له علي صفحته غالبًا هي انفجار أسطوانة غاز من الفاير ووركس وليست قنبلة، مضيفًا: جار تحريات أجهزة البحث.

وأضاف رمضان: تأكدت بنفسي من إدارة جولف بورتو مارينا أنه تم مسح المكان والمسرح بالكامل حرصًا على سلامة الجمهور وسلامتي وغالبًا حادث قضاء وقدر.

واختتم رمضان: أسأل الله أن يرحم حسام أحد أعضاء فريق الفاير ويتمم شفاء المصابين، مؤكدًا أنها ليست محاولة اغتيال، عاشت بلدي بلد الأمن والأمان.

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