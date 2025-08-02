السبت 02 أغسطس 2025
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حوادث

إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان بالساحل ومسؤولي الفاير وركس بعد كارثة الانفجار

انفجار حفل محمد رمضان،
انفجار حفل محمد رمضان، فيتو

أخلت نيابة العلمين ببرج العرب مسؤولي الفاير وركس المتهمين في حادث حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي، بكفالة 50 ألف جنيه، وذلك في الحفل الذي لقي فيه شاب مصرعه وأصيب 6 آخرين خلال انفجار ماكينة الهواء والألعاب النارية خلال إقامة الحفل، والذي انطلق أمس بإحدى قرى الساحل الشمالي.

كما أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل ياسر الحريري في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي.

 

إنهاء حفل محمد رمضان المقام اليوم في بورتو جولف

وفاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بقرار إنهاء حفله المقام اليوم في بورتو جولف، وذلك بعد وقوع حادث مؤسف نتيجة انفجار صاروخ من الألعاب النارية المستخدمة ضمن فعاليات العرض.

وقال رمضان من على المسرح: “آسف.. مضطر أنهي الحفلة علشان إصابات خطيرة، ومش هقدر أكمل”.

وشهد الحفل حالة من الصدمة والحزن بين الحضور، بعد انتشار خبر الحادث بشكل سريع وسط محاولات من المنظمين للسيطرة على الموقف.

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نيابة العلمين حفل محمد رمضان الساحل الشمالى

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