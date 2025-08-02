سفاح ورجله مبتخيبش، شاهد أروع أهداف عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد (فيديو)

نجح جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في الحصول على توقيع عدي الدباغ مهاجم المنتخب الفلسطيني، وفريق شارلروا الفرنسي، لدعم هجوم الفارس الأبيض لمدة أربعة مواسم، تبدأ من الموسم الجديد 2024 - 2025 ويمتد حتى موسم 2027 - 2028.

وقضى الدباغ الموسم الماضي معارا إلى صفوف أبردين الإسكتلندي.



💥مهارات وأهداف الفلسطيني 🇵🇸عدى الدباغ 💥



🧐واحد من أقوى المرشحين للإنضمام للأهلي

🎯لاعب فريق Charleroi البلچيكي🇧🇪

🎯شارك معهم في 30🏟️

🎯أحرز 6 وصنع 3

🎯25 عام

1.83m

🎯قيمته 1.5m دولار💵

🎯إجمالًا شارك في 86🏟️

🎯أحرز 27 وصنع 5

🎯مع منتخب فلسط🇵🇸ين

شارك في 22🏟️أحرز 8 أهداف pic.twitter.com/Lj5S9Kf3uZ — haytham Elbanna (@haythamElbanna5) August 3, 2024

ويستهدف الزمالك الاعتماد على الدباغ في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيمن، حيث يجيد التسديد بالقدم اليسرى، قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا يوم 8 أغسطس الجاري في افتتاح مشوار الفريق بالدوري المحلي، وسط طموحات كبيرة بتكوين فريق قادر على المنافسة على البطولات.

وخلال مسيرته الاحترافية لعب الدباغ 58 مباراة كمهاجم سجل 20 هدفا وصنع 4، وكجناح أيمن في 4 مباريات سجل 3 وصنع هدفا.



صاحب الـ 26 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع شارلروا وأبردين في 31 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.

هدف اللاعب عدي الدباغ في نصف نهائي كأس أسكتلندا بين نادي أبردين وهارت أوف ميدلوثيان

عدي الدباغ يسجل هدف التأهل في الدقيقه 118

ويأهل فريق أبردين لنهائي كأس أسكتلندا لأول مره منذ موسم 2016/2017 pic.twitter.com/hgFVCRFyqs — مـشـيـعل 〽️ (@ou1msh1) April 19, 2025

ومع منتخب فلسطين لعب الدباغ 45 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 5.



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