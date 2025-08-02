سفاح ورجله مبتخيبش، شاهد أروع أهداف عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد (فيديو)
نجح جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك في الحصول على توقيع عدي الدباغ مهاجم المنتخب الفلسطيني، وفريق شارلروا الفرنسي، لدعم هجوم الفارس الأبيض لمدة أربعة مواسم، تبدأ من الموسم الجديد 2024 - 2025 ويمتد حتى موسم 2027 - 2028.
وقضى الدباغ الموسم الماضي معارا إلى صفوف أبردين الإسكتلندي.
ويستهدف الزمالك الاعتماد على الدباغ في مركزي المهاجم الصريح والجناح الأيمن، حيث يجيد التسديد بالقدم اليسرى، قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا يوم 8 أغسطس الجاري في افتتاح مشوار الفريق بالدوري المحلي، وسط طموحات كبيرة بتكوين فريق قادر على المنافسة على البطولات.
وخلال مسيرته الاحترافية لعب الدباغ 58 مباراة كمهاجم سجل 20 هدفا وصنع 4، وكجناح أيمن في 4 مباريات سجل 3 وصنع هدفا.
صاحب الـ 26 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع شارلروا وأبردين في 31 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف.
ومع منتخب فلسطين لعب الدباغ 45 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 5.
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