السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بعد استقالة عضو بارز، ترامب يحدد مصير جيروم باول رئيس للاحتياطي الاتحادي

ترامب وجيروم باول،
ترامب وجيروم باول، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول سيبقى “على الأرجح” في منصبه حتى مع انتقاد ترامب الحاد لسياسات البنك المركزي.

وفي مقابلة مع موقع “نيوزماكس” الإخباري بُثت أمس الجمعة، أكد ترامب أنه يستطيع إقالة باول “على الفور”.


وأوضح أن سعر الفائدة في المركزي الأمريكي مرتفع للغاية، لكنه أضاف أن آخرين قالوا إن إقالة باول “ستحدث اضطرابًا في السوق”.

وتابع: “ستنتهي مدته بعد سبعة أو ثمانية أشهر، وسأضع شخصًا آخر في منصبه”.
 

وأمس أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن أدريانا كوجلر، أحد أعضائه البارزين، ستستقيل من منصبها في 8 أغسطس المقبل، لتعود إلى العمل الأكاديمي في جامعة جورج تاون.

 

خطوة غير متوقعة

وتُعد هذه الخطوة غير متوقعة، خاصة أن ولايتها لم تكن لتنتهي قبل يناير المقبل، ما يمنح الرئيس الجمهوري دونالد ترامب فرصة مبكرة للتأثير في تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي.

 

فرصة كبيرة لترمب

وتشير تقارير  «أكسيوس» الأمريكي إلى أن هذا التطور يمنح ترامب فرصة لترشيح شخصية محسوبة عليه في مجلس الاحتياطي، قبل نهاية ولاية رئيس البنك جيروم باول في مايو المقبل، مما قد يغير توازن القوى داخل المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الامريكي جيروم باول سياسات البنك المركزي إقالة باول سعر الفائدة في المركزي الأمريكي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

الأكثر قراءة

التحفظ على خزينة مغلقة ومعدات تصوير وحوامل بمنزل البلوجر أم مكة

بعد بلاغ بانبعاث رائحة كريهة، العثور على عم المطربة أنعام متوفيا داخل شقته بالجيزة

مفاجأة في تقرير المعمل الجنائي بشأن حفل محمد رمضان بالساحل

كسروا الشارع وأرعبوا المارة، قرار عاجل من محافظ سوهاج بعد مشاجرة عمال محال تجارية على الزبائن

أسعار المانجو اليوم السبت، قفزة جديدة في الفص والبلدي يبدأ بـ 15 جنيها

زفاف إلى الجنة، عريس الحامول يلحق بـ"عروسه" ووالدتها في حادث كفر الشيخ المروع

دي رجولة ونجاح، محمد رمضان يثير الجدل في حفله الثاني بالساحل رغم فاجعة أمس (فيديو)

أرقام عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد في مسيرته الاحترافية

خدمات

المزيد

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 2 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads