بعد استقالة عضو بارز، ترامب يحدد مصير جيروم باول رئيس للاحتياطي الاتحادي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول سيبقى “على الأرجح” في منصبه حتى مع انتقاد ترامب الحاد لسياسات البنك المركزي.

وفي مقابلة مع موقع “نيوزماكس” الإخباري بُثت أمس الجمعة، أكد ترامب أنه يستطيع إقالة باول “على الفور”.



وأوضح أن سعر الفائدة في المركزي الأمريكي مرتفع للغاية، لكنه أضاف أن آخرين قالوا إن إقالة باول “ستحدث اضطرابًا في السوق”.

وتابع: “ستنتهي مدته بعد سبعة أو ثمانية أشهر، وسأضع شخصًا آخر في منصبه”.



وأمس أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن أدريانا كوجلر، أحد أعضائه البارزين، ستستقيل من منصبها في 8 أغسطس المقبل، لتعود إلى العمل الأكاديمي في جامعة جورج تاون.

خطوة غير متوقعة

وتُعد هذه الخطوة غير متوقعة، خاصة أن ولايتها لم تكن لتنتهي قبل يناير المقبل، ما يمنح الرئيس الجمهوري دونالد ترامب فرصة مبكرة للتأثير في تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي.

فرصة كبيرة لترمب

وتشير تقارير «أكسيوس» الأمريكي إلى أن هذا التطور يمنح ترامب فرصة لترشيح شخصية محسوبة عليه في مجلس الاحتياطي، قبل نهاية ولاية رئيس البنك جيروم باول في مايو المقبل، مما قد يغير توازن القوى داخل المجلس.

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