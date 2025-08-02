يحلم بالدوري الإنجليزي والوصول بفلسطين إلى المونديال، من هو عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد؟

نجح نادي الزمالك في حسم صفقة المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

ووقع مهاجم المنتخب الفلسطيني على عقد انضمامه إلى نادي الزمالك لمدة 4 سنوات، بعد أن نجح جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك في الإتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل المالي للتعاقد بشكل نهائي، إلى جانب الاتفاق مع ناديه السابق شارلروا البلجيكي.

من عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد؟

يعتبر عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد من أبرز اللاعبين في الجيل الحالي للمنتخب الفلسطيني الذي بلغ في يناير 2024 ثمن نهائي كأس أمم آسيا (قطر)، وشارك مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم 2026 التي كان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور الرابع فيها.

عدي الدباغ من مواليد الثالث من ديسمبر 1998، أي يبلغ من العمر حوالي 26 عاما، وقبل انتقاله إلى الزمالك كان يلعب لفريق شارلروا البلجيكي، حيث انضم إليه موسم 2023 ـ 2024، ويستمر عقده مع الفريق البلجيكي حتى 30 يونيو 2026.

الدباغ كان معارا لأبردين الإسكتلندي

وفي الموسم الماضي، خاض الدباغ النصف الأول مع شارلروا ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي أبيردين الإسكتلندي وخاض معه 13 مباراة لكنه لم يسجل سوى هدف واحد.

وعاد المهاجم الفلسطيني إلى شارلروا في التحضير للموسم الجديد قبل أن يدخل الزمالك على الخط للتعاقد معه.

أين بدأ عدي الدباغ مسريته مع كرة القدم ؟

لعب الدباغ في بداية مشواره مع الساحرة المستديرة مع نادي هلال القدس، وفي 2019، انتقل إلى السالمية الكويتي، ثم سرعان ما انضم إلى القادسية ومنه إلى اليرموك.

في عام 2021 انتقل إلى أروكا البرتغالي، وقدم أداء لافتا قبل الانضمام إلى أروكا البرتغالي ومنه إلى شارلروا في الدوري البلجيكي.

الدباغ يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي

وقال النجم الفلسطيني إنه يحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كما أنه يطمح للعب كأس العالم مع منتخب فلسطين بعد أن شارك في التصفيات وقبل ذلك في كأس أمم آسيا 2024.

وقال عن منتخب الفدائيين: "تمثيل فلسطين يعني الكثير بالنسبة لي، إنه أمر رائع أن نثبت للجميع أن فلسطين فريق تنافسي ولديه لاعبون ممتازون، أطمح إلى خوض المونديال يوما ما".

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