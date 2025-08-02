بمدفع وفاير وركس، شاهد ماذا فعل عمرو دياب في حفل العلمين بعد كارثة محمد رمضان بالساحل (فيديو)

أمام 30 ألف متفرج، اختتم الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي الضخم على مسرح (U Arena) في ثالث حفلات "مهرجان العلمين" السنوي، بمفاجأة غير متوقعة لجمهوره.

وفاجأ عمرو دياب الحضور بإخراج "مدفع" على خشبة المسرح يطلق "قمصانًا" هدايا من الفنان للجمهور، مقدمًا الشكر لمصمم المدفع خبير الألعاب النارية أحمد عصام، قائلًا: "المدفع حيفرقع تي شرتات".

وقال "الهضبة": "حابب أشكر أحمد عصام، مصمم الفاير وركس، اللي صمِّم لي المدفع دا واللي هيفرقع تي شيرتات للجمهور".

كارثة حفل محمد رمضان في الساحل

وربط كثيرون بين "مدفع عمرو دياب" وشكره للمصمم، وبين "مدفع محمد رمضان" وهو اسم برنامج قدمه الأخير في شهر رمضان الماضي.

كما اعتبر البعض أن الموقف قد يحمل إسقاطًا على محمد رمضان الذي شهد حفله الأخير مأساة مروعة جرَّاء انفجار وقع نتيجة خلل في نظام الألعاب النارية خلال حفله الغنائي أسفر عن وفاة شاب وإصابة آخرين.

حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة



وتخطى حضور حفل عمرو دياب 30 ألف شخص، ليكون أكبر حفل غنائي في موسم العلمين 2025.

يذكر أن عمرو دياب كان موضع جدل بعدما نشر عدة صور توثق تصدره لأكثر الألبومات استماعًا خلال الفترة الأخيرة وظهر فيها نجم الجيل تامر حسني في المركز الرابع، وهو ما رد عليه الأخير برسالة حملت نقدًا مباشرًا.

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