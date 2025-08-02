السبت 02 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بمدفع وفاير وركس، شاهد ماذا فعل عمرو دياب في حفل العلمين بعد كارثة محمد رمضان بالساحل (فيديو)

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

أمام 30 ألف متفرج، اختتم الهضبة عمرو دياب حفله الغنائي الضخم على مسرح (U Arena) في ثالث حفلات "مهرجان العلمين" السنوي، بمفاجأة غير متوقعة لجمهوره.

وفاجأ عمرو دياب الحضور بإخراج "مدفع" على خشبة المسرح يطلق "قمصانًا" هدايا من الفنان للجمهور، مقدمًا الشكر لمصمم المدفع خبير الألعاب النارية أحمد عصام، قائلًا: "المدفع حيفرقع تي شرتات".

وقال "الهضبة": "حابب أشكر أحمد عصام، مصمم الفاير وركس، اللي صمِّم لي المدفع دا واللي هيفرقع تي شيرتات للجمهور".

كارثة حفل محمد رمضان في الساحل

وربط كثيرون بين "مدفع عمرو دياب" وشكره للمصمم، وبين "مدفع محمد رمضان" وهو اسم برنامج قدمه الأخير في شهر رمضان الماضي.

كما اعتبر البعض أن الموقف قد يحمل إسقاطًا على محمد رمضان الذي شهد حفله الأخير مأساة مروعة جرَّاء انفجار وقع نتيجة خلل في نظام الألعاب النارية خلال حفله الغنائي أسفر عن وفاة شاب وإصابة آخرين.

 

حفل عمرو دياب في العلمين الجديدة


وتخطى حضور حفل عمرو دياب  30 ألف شخص، ليكون أكبر حفل غنائي في موسم العلمين 2025.

يذكر أن عمرو دياب كان موضع جدل بعدما نشر عدة صور توثق تصدره لأكثر الألبومات استماعًا خلال الفترة الأخيرة وظهر فيها نجم الجيل تامر حسني في المركز الرابع، وهو ما رد عليه الأخير برسالة حملت نقدًا مباشرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو دياب حفل عمرو دياب الهضبة عمر دياب مصمم الفايروركس الالعاب النارية حفل محمد رمضان في الساحل حفل عمرود ياب في العلمين الجديدة مدفع محمد رمضان

الأكثر قراءة

التحفظ على خزينة مغلقة ومعدات تصوير وحوامل بمنزل البلوجر أم مكة

مفاجأة في تقرير المعمل الجنائي بشأن حفل محمد رمضان بالساحل

بعد بلاغ بانبعاث رائحة كريهة، العثور على عم المطربة أنعام متوفيا داخل شقته بالجيزة

شاهد، لحظة مصرع عروس ووالدتها في حادث تصادم بكفر الشيخ

أرقام عدي الدباغ مهاجم الزمالك الجديد في مسيرته الاحترافية

زفاف إلى الجنة، عريس الحامول يلحق بـ"عروسه" ووالدتها في حادث كفر الشيخ المروع

كسروا الشارع وأرعبوا المارة، قرار عاجل من محافظ سوهاج بعد مشاجرة عمال محال تجارية على الزبائن

ارتفاع عدد مصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم شهير في سوهاج إلى 12 شخصا (صور)

خدمات

المزيد

هل يجوز التصالح مع المتسبب في وفاة المستهلك؟ القانون يجيب

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 2 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 2 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads