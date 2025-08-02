بعد بلاغ بانبعاث رائحة كريهة، العثور على عم المطربة أنعام متوفيا داخل شقته بالجيزة

عثرت قوات أمن الجيزة على جثمان محمود علي سليمان فليفل، شقيق الفنان الراحل عماد عبد الحليم، وعم المطربة أنغام، داخل شقته بالدور الثامن بأحد العقارات بمنطقة الجيزة، بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وجاء ذلك بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بالواقعة بعدما قام الأهالي بالاتصال بالنجدة يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة في ظروف غامضة.

وبانتقال قوات الأمن إلى مكان الواقعة، تبين أن المتوفى كان يعيش بمفرده منذ فترة، وبفتح باب الشقة، عُثر على الجثمان، وتبين من الفحص المبدئي أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية وتم نقل الجثمان إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي اللازم.

كما تواصل قوات المباحث جمع التحريات والمعلومات والاستماع لشهود العيان وتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من حقيقة الوفاة إذا كانت طبيعية أم هناك شبه جنائية.

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