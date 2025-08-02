سون هيونج يعلن رسميا رحيله عن توتنهام

أعلن سون هيونج-مين، قائد فريق توتنهام هوتسبير، أنه سيُنهي مسيرته التي امتدت لعشر سنوات مع النادي الإنجليزي هذا الصيف، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، فجر اليوم السبت.

اللاعب الكوري الجنوبي البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يستمر عقده مع توتنهام حتى عام 2026، قاد الفريق للتتويج بأول ألقابه منذ 17 عامًا، بعدما تغلّب على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي خلال شهر مايو الماضي، وكان سون انضم إلى النادي اللندني في عام 2015 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.



ورغم أن سون لم يكشف عن وجهته المقبلة، فإن تقارير إعلامية بريطانية رجّحت انتقاله إلى نادي لوس أنجلوس إف سي في الدوري الأمريكي.

وقال سون خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة توتنهام الودية أمام نيوكاسل يونايتد في العاصمة الكورية سيول: "هناك شيء ما أود مشاركته معكم، لقد قررت مغادرة النادي هذا الصيف، النادي يساعدني في ذلك القرار بكل احترام".

#AHORA - HEUNG MIN SON CONFIRMÓ QUE NO SEGUIRÁ SIENDO JUGADOR DE TOTTENHAM. pic.twitter.com/UCfdk98Daq — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2025



وأضاف: "ذلك أصعب قرار في مسيرتي، والسبب الرئيس لاتخاذي إياه هو أنني حققت كل ما في وسعي مع توتنهام".

وتابع: "أحتاج إلى بيئة جديدة من أجل خوض تحد جديد. قبل 10 سنوات، جئت شابًا إلى لندن لا يجيد الإنجليزية، أترك هذا النادي رجلا، شكرا جزيلا لجميع جماهير توتنهام الذين منحوني كل هذا الحب".

وشدد: "تحدثت إلى بعض اللاعبين، ممن قضيت معهم وقتا طويلا، كانوا يشعرون بخيبة أمل، ولكن باحترام، من الواضح أنهم يحترمون قراري".



وأوضح: "من الصعب جدا إخبار زملائي في الفريق، لأنني أقضي معهم وقتا أطول من عائلتي تقريبا، لأننا نقضي خمس أو ست ساعات يوميا معا، كانوا يشعرون بخيبة أمل، لكنهم كانوا سعداء من أجلي أيضا".

وأردف: "أعتقد أنها أحد أصعب القرارات التي اتخذتها في مسيرتي الكروية. اللعب لفريق واحد طوال 10 سنوات هو أمر أفتخر به كثيرا، لكنني أؤمن بأنني قدمت كل ما لدي للنادي في كل يوم. بذلت قصارى جهدي داخل الملعب وخارجه، وبعد التتويج بلقب الدوري الأوروبي، شعرت أنني قدمت كل ما أستطيع وحققت كل ما كنت أطمح إليه. ربما كان هذا هو السبب الرئيس وراء قراري بالرحيل".

وخاض سون 454 مباراة مع توتنهام وسجّل 173 هدفا، كما تُوّج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2021-2022.



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