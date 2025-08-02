تنسيق الجامعات 2025، اليوم آخر فرصة لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2025.. تنتهي خلال ساعات معدودة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، حيث يغلق موقع التنسيق الإلكتروني في السابعة من مساء اليوم السبت 2 أغسطس 2025.

كانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت فتح باب تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات على موقع التنسيق الإلكتروني، يوم الثلاثاء الماضي 29 يوليو، على أن ينتهي التسجيل اليوم السبت 2 أغسطس.

واستقبلت معامل التنسيق بالمحافظات طلاب الثانوية العامة يوميا لتسجيل رغباتهم، وتقديم الدعم الفني لهم خلال عملية التسجيل، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

التعليم العالي تحذر الطلاب المتخلفين عن التسجيل في المرحلة الأولى

وحذرت وزارة التعليم العالي، في بيان رسمي، الطلاب المتخلفين عن التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، من التأخر في تسجيل رغباتهم.

وأكدت الوزارة أن اليوم السبت، هو اليوم الأخير لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

كما شددت الوزارة على أهمية الإسراع في تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع، حتى لا يُحرم الطالب من فرص المنافسة على الأماكن المتاحة بالمرحلة الأولى.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الأولى، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــــــا.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وأعلنت الوزارة الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، وجاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر بإجمالي 21853 طالبا

الشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى 16577 طالبا

الشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى 54073 طالبا

وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب من النظام الجديد 92503.

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر بإجمالي 1411 طالبًا

الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى 280 طالبًا

الشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % بإجمالي 527 طالبًا

ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبًا.

ويكون بذلك إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالبًا.

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