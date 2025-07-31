الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

بعد استغاثة الضحية، الأمن يفحص فيديو تعدي صاحب سيارة BMW على آخر

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو على موقع “فيس بوك”، لشاب صاحب سيارة BMW، يتعدى على آخر بسبب أولوية المرور.

وظهر المجني عليه في الفيديو، وهو يستغيث بالأجهزة الأمنية والمارة بسبب قيام الأول بالتعدي عليه بالضرب أمام المواطنين بالشارع.

ومن جنبها سارعت الأجهزة الأمنية بفحص الفيديو من خلال فريق بحث لتحديد هوية المجني الأشخاص الذين يظهرون في الفيديو ومكان الواقعة  وكشف ملابساته.

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السوشيال ميديا سيارة BMW بالأجهزة الأمنية

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