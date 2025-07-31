الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

مجاملة في حفل زفاف تنتهي بقسم الشرطة، ضبط قائدي سيارتين سارا عكس الاتجاه

مجاملة فى حفل زفاف
مجاملة فى حفل زفاف تنتهى بمحضر فى قسم الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا يظهر فيه قيام سائقي سيارتين ملاكي بالسير عكس الاتجاه في أحد الشوارع الرئيسية، مما تسبب في تعطيل الحركة المرورية وإثارة حالة من الغضب بين مستخدمي الطريق.

مجاملة فى حفل زفاف تنتهى بمحضر فى قسم الشرطة..ضبط قائدي سيارتين سارا عكس الاتجاه 
مجاملة فى حفل زفاف تنتهي بمحضر فى قسم الشرطة..ضبط قائدي سيارتين سارا عكس الاتجاه 

بالفحص والتحريات، تمكنت الجهات المختصة من تحديد وضبط السيارتين، واللتين تبين أنهما ساريتا التراخيص.

مجاملة فى حفل زفاف تنتهي بمحضر فى قسم الشرطة 

 كما تم القبض على قائديهما، وتبين أنهما شخصان كانا يقومان بتوصيل عروسين إلى حفل زفاف، ما دفعهما للقيادة بشكل مخالف للقانون بغرض الوصول السريع إلى وجهتهما.

 

ضبط قائدي سيارتين سارا عكس الاتجاه 

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو الظاهر في الفيديو المتداول، وأقرا بقيادتهما عكس الاتجاه عمدًا دون مراعاة قواعد المرور أو سلامة المارة.

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وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي الواقعة.

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الأجهزة الأمنية السير عكس الاتجاه الشوارع الرئيسية تعطيل الحركة المرورية حركة المرور حفل زفاف مديرية أمن الإسكندرية قسم الشرطة

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