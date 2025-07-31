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حوادث

كشف ملابسات فيديو سير ميكروباص عكس الاتجاه بالغربية وضبط السائق

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة ميكروباص يسير عكس الاتجاه بمحافظة الغربية، مما أسفر عن وقوع تصادم.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 26 الجاري، تلقى قسم شرطة ثان المحلة بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بأنه أثناء توقفه بسيارته على جانب الطريق بدائرة القسم، فوجئ بقيام قائد سيارة ميكروباص بالسير عكس الاتجاه واصطدامه بسيارته، مما تسبب في حدوث تلفيات.

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وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الميكروباص المتورطة، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها (سائق – مقيم بالغربية)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة دون قصد.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

 

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