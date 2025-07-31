موظفة أمام قاضي الأسرة: زوجي استولى على ميراث والدي وتزوج به

أقامت موظفة دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، واتهمته بالتخلف عن مساعدتها في النفقات.

وقالت: "٣ سنوات تحملت فيها عنف زوجي، بدد أموالي ودفعني لبيع ميراث والدي لشراء قطعة أرض وكتبها باسمه. لم أبالي بذلك الأمر لأنه أقنعني أنها لمستقبل أولادنا. إلا أنني بعد فترة عندما طلبت منه بناءها اكتشفت أنه قام ببيعها".

وقالت الزوجة أمام قاضي الأسرة: "زوجي هجر مسكن الزوجية منذ ٣ أشهر بعدما واجهته ببيع قطعة الأرض التي قمت بشرائها من ميراث والدي بعدما نشبت بيننا مشاجرة، فترك المنزل وعندما حاولت الوصول له علمت أنه باع الأرض حتى يتمكن من الزواج من أخرى دون علمي وكانت هذه الصدمة فطلبت منه الانفصال بهدوء فرفض ذلك، كما رفض الإنفاق على أولاده".

وأضافت: "لم أجد أمامي غير التوجه لمحكمة الأسرة لإنصافي وخلاصي منه".





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